Роналду не 40 років — відомий справжній вік Кріштіану

Кріштіану Роналду задоволений життям. Фото: instagram.com/cristiano/

Португалець Кріштіану Роналду знову здивував світ. На тлі чуток про завершення кар'єри 40-річний футболіст продемонстрував результати тесту, які шокували вболівальників.

Згідно з даними фітнес-браслета, біологічний вік Роналду становить лише 28 років, повідомляє YouTube-канал WHOOP.

Реклама

Читайте також:

Організм Кріштіану Роналду функціонує як у 28-річного спортсмена. Португальський футболіст заявив, що планує грати ще десять років. Цікаво, що лідер "Аль-Насра" є головним амбасадором компанії Whoop.

Роналду може повернутися до Європи

Попри чинний контракт з "Аль-Насром", який закінчується влітку, Кріштіану поки що не продовжив угоду з клубом. Він розглядає повернення до Європи, щоб виступати на топрівні та підготуватися до чемпіонату світу 2026 року. Також повідомляється, що в останні місяці він відчуває сильну втому, і саме це може бути реальною причиною паузи в переговорах.

Хоча фітнес-дані малюють картину ідеального тіла, реальні відчуття можуть бути іншими. Навіть Кріштіану не вічний — і, можливо, вперше зіткнувся з тим, що організм потребує відпочинку.

У сезоні 2024/2025 Роналду провів 39 матчів за "Аль-Наср", забив 33 голи та віддав 8 результативних передач. Він став найкращим бомбардиром чемпіонату і встановив рекорд за кількістю голів за сезон.

Нагадаємо, каталонська "Барселона" збирається запросити зірку, за яку доведеться заплатити майже 100 млн євро.

Донецький "Шахтар" погодився платити Арді Турану величезну зарплату.

У Михайла Мудрика можуть виникнути нові проблеми через ситуацію в лондонському "Челсі".

Нова команда Руслана Ротаня виграє конкуренцію за тренера у трьох клубів.