Роналду не 40 років — відомий справжній вік Кріштіану

Кріштіану Роналду приховував свій справжній вік — що відомо
Португалець Кріштіану Роналду знову здивував світ. На тлі чуток про завершення кар'єри 40-річний футболіст продемонстрував результати тесту, які шокували вболівальників.
Згідно з даними фітнес-браслета, біологічний вік Роналду становить лише 28 років, повідомляє YouTube-канал WHOOP.
Організм Кріштіану Роналду функціонує як у 28-річного спортсмена. Португальський футболіст заявив, що планує грати ще десять років. Цікаво, що лідер "Аль-Насра" є головним амбасадором компанії Whoop.
Роналду може повернутися до Європи
Попри чинний контракт з "Аль-Насром", який закінчується влітку, Кріштіану поки що не продовжив угоду з клубом. Він розглядає повернення до Європи, щоб виступати на топрівні та підготуватися до чемпіонату світу 2026 року. Також повідомляється, що в останні місяці він відчуває сильну втому, і саме це може бути реальною причиною паузи в переговорах.
Хоча фітнес-дані малюють картину ідеального тіла, реальні відчуття можуть бути іншими. Навіть Кріштіану не вічний — і, можливо, вперше зіткнувся з тим, що організм потребує відпочинку.
У сезоні 2024/2025 Роналду провів 39 матчів за "Аль-Наср", забив 33 голи та віддав 8 результативних передач. Він став найкращим бомбардиром чемпіонату і встановив рекорд за кількістю голів за сезон.
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