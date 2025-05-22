Динамо и Шахтер поспорят за бывшего игрока сборной Украины

Артем Шабанов в составе "Динамо". Фото: instagram.com/a_shabanov/

Руководство киевского "Динамо" может сенсационно вернуть в команду одного из бывших игроков. Речь идет о центральном защитнике, который в своё время уже носил бело-синюю футболку.

"Бело-синие" интересуются Артемом Шабановым, сообщает "ТаТоТаке".

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Артем Шабанов в матче за "Александрию". Фото: instagram.com/a_shabanov/

Зачем Шабанов топ-клубам

Ранее 33-летний уже выступал в составе "бело-синих" с 2018 по 2022 год. Он провел в составе столичного клуба 77 матчей. За это время он стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и дважды выигрывал Суперкубок страны.

В сезоне 2024/2025 Шабанов провел 29 матчей за "Александрию", отличившись 1 голом и 1 результативной передачей. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 250 тысяч евро.

"Шахтер" видит в Шабанове замену для Николая Матвиенко, который может покинуть команду ближайшим летом. "Динамо" нужен опытный защитник для того, чтобы успешно выступить в еврокубках осенью.

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