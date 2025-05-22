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Лужный может возобновить тренерскую карьеру за границей

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Дата публикации 22 мая 2025 10:34
Лужный может возобновить карьеру и возглавить известную команду
Олег Лужный во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Олег Лужный может вернуться в профессию. После долгого перерыва он может снова попробовать себя в роли наставника.

Как сообщает издание "Украинский футбол", интерес к специалисту проявляют сразу несколько клубов из Израиля.

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В первую очередь речь идет о "Маккаби" из Хайфы, а также еще о трех командах из местной Премьер-лиги. В случае назначения это будет первое полноценное возвращение Лужного к тренерской деятельности за последние годы. Напомним, он начал карьеру в 2005 году в латвийской "Венте", дважды исполнял обязанности главного тренера киевского "Динамо" и работал в штабе Александра Хацкевича с 2017 по 2019 год.

Олег Лужный
Роман Григорчук, Олег Лужный и Леонид Кучук. Фото: УНИАН

Чем сейчас занимается Лужный 

После ухода из тренерской профессии бывший защитник "Динамо", сборной Украины и лондонского "Арсенала" сосредоточился на административной работе. В настоящее время 56-летний специалист занимает пост главы Комитета профессионального футбола УАФ и публично тренерскую карьеру не комментировал.

Если переход в Израиль состоится, это может стать важным шагом в перезапуске карьеры одного из самых известных украинских защитников и наставников. 

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спорт футбол Динамо тренер Олег Лужный
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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