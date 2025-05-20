Останется ли Пушич в Шахтере — тренер дал четкий ответ

Марино Пушич во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич подвел итоги сезона в комментарии после победы над "Ингульцом" в 29-м туре УПЛ (4:1). Специалист отметил, что команда показывала качественный футбол, но не всегда получала заслуженные очки.

Пушич подчеркнул, что "горняки" выиграли один трофей из двух возможных, и это уже можно считать успехом, сообщает YouTube-канал "УПЛ ТБ".

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Марино Пушич объяснил, что его команда сохраняла конкурентоспособность на протяжении всего чемпионата и играла в один из самых привлекательных стилей в лиге. Отвечая на вопрос о будущем, Пушич намекнул, что останется в "Шахтере" как минимум до конца контракта, но не исключил изменений в ближайшие месяцы.

Марино Пушич наблюдает за игрой "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что Пушич сказал о контракте и составе

Специалист также высказался о потенциале коллектива. По его словам, команда омолодилась и набрала хорошую форму, но для следующего шага ей всё же потребуется точечное усиление в некоторых позициях. Пушич считает, что у нынешнего состава впереди большое будущее.

"У меня еще год контракта с клубом, и пока клуб не сделал официального заявления, я остаюсь. Это очень молодой состав с большим будущим, и я горжусь тем, как мы развивались. Посмотрим, что принесет следующий сезон", — заявил Пушич.

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