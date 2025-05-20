Чи залишиться Пушич у Шахтарі — тренер дав чітку відповідь

Маріно Пушич під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич підбив підсумки сезону в коментарі після перемоги над "Інгульцем" у 29-му турі УПЛ (4:1). Фахівець зазначив, що команда показувала якісний футбол, але не завжди отримувала заслужені очки.

Пушич підкреслив, що "гірники" виграли один трофей із двох можливих, і це вже можна вважати успіхом, повідомляє YouTube-канал "УПЛ ТБ".

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Маріно Пушич пояснив, що його команда зберігала конкурентоспроможність упродовж усього чемпіонату і грала в один із найпривабливіших стилів у лізі. Відповідаючи на запитання про майбутнє, Пушич натякнув, що залишиться в "Шахтарі" щонайменше до кінця контракту, але не відкидає змін у найближчі місяці.

Маріно Пушич спостерігає за грою "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Пушич сказав про контракт і склад

Фахівець також висловився про потенціал колективу. За його словами, команда омолодилася і набрала хорошу форму, але для наступного кроку їй все ж потрібне точкове посилення в деяких позиціях. Пушич вважає, що у нинішнього складу попереду велике майбутнє.

"У мене ще рік контракту з клубом, і поки клуб не зробив офіційної заяви, я залишаюся. Це дуже молодий склад із великим майбутнім, і я пишаюся тим, як ми розвивалися. Подивимося, що принесе наступний сезон", — заявив Пушич.

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