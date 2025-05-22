Лужний може відновити кар'єру та очолити відому команду

Лужний може відновити тренерську кар'єру за кордоном
Колишній головний тренер київського "Динамо" Олег Лужний може повернутися в професію. Після довгої перерви він може знову спробувати себе в ролі наставника.
Як повідомляє видання "Український футбол", інтерес до фахівця виявляють одразу декілька клубів з Ізраїлю.
Насамперед ідеться про "Маккабі" з Хайфи, а також ще про три команди з місцевої Прем'єр-ліги. У разі призначення це буде перше повноцінне повернення Лужного до тренерської діяльності за останні роки. Нагадаємо, він розпочав кар'єру 2005 року в латвійській "Венті", двічі виконував обов'язки головного тренера київського "Динамо" та працював у штабі Олександра Хацкевича з 2017 по 2019 рік.
Чим зараз займається Лужний
Після відходу з тренерської професії колишній захисник "Динамо", збірної України та лондонського "Арсеналу" зосередився на адміністративній роботі. Наразі 56-річний фахівець обіймає посаду голови Комітету професійного футболу УАФ і публічно тренерську кар'єру не коментував.
Якщо перехід до Ізраїлю відбудеться, це може стати важливим кроком у перезапуску кар'єри одного з найвідоміших українських захисників та наставників.
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