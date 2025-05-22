Лужний може відновити кар'єру та очолити відому команду

Олег Лужний під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олег Лужний може повернутися в професію. Після довгої перерви він може знову спробувати себе в ролі наставника.

Як повідомляє видання "Український футбол", інтерес до фахівця виявляють одразу декілька клубів з Ізраїлю.

Реклама

Читайте також:

Насамперед ідеться про "Маккабі" з Хайфи, а також ще про три команди з місцевої Прем'єр-ліги. У разі призначення це буде перше повноцінне повернення Лужного до тренерської діяльності за останні роки. Нагадаємо, він розпочав кар'єру 2005 року в латвійській "Венті", двічі виконував обов'язки головного тренера київського "Динамо" та працював у штабі Олександра Хацкевича з 2017 по 2019 рік.

Роман Григорчук, Олег Лужний та Леонід Кучук. Фото: УНІАН

Чим зараз займається Лужний

Після відходу з тренерської професії колишній захисник "Динамо", збірної України та лондонського "Арсеналу" зосередився на адміністративній роботі. Наразі 56-річний фахівець обіймає посаду голови Комітету професійного футболу УАФ і публічно тренерську кар'єру не коментував.

Якщо перехід до Ізраїлю відбудеться, це може стати важливим кроком у перезапуску кар'єри одного з найвідоміших українських захисників та наставників.

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич детально розповів про подальші плани клубу.

Ексголкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан завдяки своєму почуттю гумору міг опинитися за ґратами в Саудівській Аравії.

Каталонська "Барселона" визначилася з кандидатурою єдиного новачка, якого клуб запросить влітку 2025 року.

Юрій Вернидуб вирішив піти з "Кривбасу" та обирає нову команду.