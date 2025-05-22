Динамо та Шахтар посперечаються за колишнього гравця збірної України

Артем Шабанов у складі "Динамо". Фото: instagram.com/a_shabanov/

Керівництво київського "Динамо" може сенсаційно повернути в команду одного з колишніх гравців. Йдеться про центрального захисника, який свого часу вже носив біло-синю футболку.

"Біло-сині" цікавляться Артемом Шабановим, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Колишній футболіст збірної України в останні сезони виступає за "Олександрію". Окрім киян, на футболіста також звернув увагу донецький "Шахтар". Конкуренція за гравця може розгорнутися вже в найближче трансферне вікно.

Артем Шабанов у матчі за "Олександрію". Фото: instagram.com/a_shabanov/

Навіщо Шабанов топклубам

Раніше 33-річний уже виступав у складі "біло-синіх" з 2018 по 2022 рік. Він провів у складі столичного клубу 77 матчів. За цей час він став чемпіоном України, володарем Кубка та двічі вигравав Суперкубок країни.

У сезоні 2024/2025 Шабанов провів 29 матчів за "Олександрію", відзначившись 1 голом та 1 результативною передачею. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 250 тисяч євро.

"Шахтар" бачить у Шабанові заміну для Миколи Матвієнка, який може покинути команду найближчим літом. "Динамо" потрібен досвідчений захисник для того, щоб успішно виступити в єврокубках восени.

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що чекає на Владислава Ваната.

Колишній тренер "Динамо" Олег Лужний може продовжити кар'єру в чемпіонаті Ізраїлю.

Ексголкіпер "біло-синіх" Георгій Бущан потрапив у неприємну ситуацію в Саудівській Аравії.

Каталонська "Барселона" готується до гучного трансферу, який допоможе підсилити команду.