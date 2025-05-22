Шахтар здивував списком кандидатів на посаду нового головного тренера

Спортивний директор Дарійо Срна та тренер Марино Пушич. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" активно займається пошуками нового головного тренера. Керівництво клубу вже сформувало шорт-лист із потенційними кандидатами.

У попередньому списку перебувають одразу 45 фахівців, повідомив журналіст Михайло Співаковський.

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Арда Туран може очолити "Шахтар". Фото: instagram.com/mackolik/

Формування списку відбувається в закритому режимі, при цьому "Шахтар" не поспішає з вибором, вважаючи за краще ретельно аналізувати кожну кандидатуру. Очікується, що рішення буде ухвалено не раніше червня, щоб новий тренер встиг увійти в процес підготовки до сезону.

Хто може очолити "Шахтар"

Серед можливих кандидатів, за даними джерела, фігурують тренери, які працюють у європейських чемпіонатах, а також фахівці, які мають досвід у Лізі чемпіонів та інших єврокубках. Також розглядаються варіанти з поверненням одного з колишніх тренерів донецької команди.

Очікується, що "Шахтар" зробить ставку на тренера із сучасним підходом та акцентом на розвиток молодих гравців.

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