Шахтер удивил списком кандидатов на пост нового главного тренера

Спортивный директор Дарио Срна и тренер Марино Пушич. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтёр" активно занимается поисками нового главного тренера. Руководство клуба уже сформировало шорт-лист с потенциальными кандидатами.

В предварительном списке находятся сразу 45 специалистов, сообщил журналист Михаил Спиваковский.

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В списке кандидатов на пост наставника "Шахтера" оказались как зарубежные, так и украинские тренеры, в том числе с опытом работы в национальной сборной и в европейских клубах.

Арда Туран может возглавить "Шахтер". Фото: instagram.com/mackolik/

Формирование списка проходит в закрытом режиме, при этом "Шахтер" не торопится с выбором, предпочитая тщательно анализировать каждую кандидатуру. Ожидается, что решение будет принято не ранее июня, чтобы новый тренер успел войти в процесс подготовки к сезону.

Кто может возглавить "Шахтер"

Среди возможных кандидатов, по данным источника, фигурируют тренеры, которые работают в европейских чемпионатах, а также специалисты, имеющие опыт в Лиге чемпионов и других еврокубках. Также рассматриваются варианты с возвращением одного из бывших тренеров донецкой команды.

Ожидается, что "Шахтер" сделает ставку на тренера с современным подходом и акцентом на развитие молодых игроков.

Напомним, "Шахтер" и "Динамо" хотят подписать одного и того же опытного футболиста.

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