Шахтер удивил списком кандидатов на пост нового главного тренера

Шахтер еще не выбрал нового тренера — в списке 45 специалистов
Донецкий "Шахтёр" активно занимается поисками нового главного тренера. Руководство клуба уже сформировало шорт-лист с потенциальными кандидатами.
В предварительном списке находятся сразу 45 специалистов, сообщил журналист Михаил Спиваковский.
В списке кандидатов на пост наставника "Шахтера" оказались как зарубежные, так и украинские тренеры, в том числе с опытом работы в национальной сборной и в европейских клубах.
Формирование списка проходит в закрытом режиме, при этом "Шахтер" не торопится с выбором, предпочитая тщательно анализировать каждую кандидатуру. Ожидается, что решение будет принято не ранее июня, чтобы новый тренер успел войти в процесс подготовки к сезону.
Кто может возглавить "Шахтер"
Среди возможных кандидатов, по данным источника, фигурируют тренеры, которые работают в европейских чемпионатах, а также специалисты, имеющие опыт в Лиге чемпионов и других еврокубках. Также рассматриваются варианты с возвращением одного из бывших тренеров донецкой команды.
Ожидается, что "Шахтер" сделает ставку на тренера с современным подходом и акцентом на развитие молодых игроков.
Напомним, "Шахтер" и "Динамо" хотят подписать одного и того же опытного футболиста.
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