Арсенал готовий на рекордний трансфер за 100 млн євро

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Лондонський "Арсенал" розпочав активну підготовку до літнього трансферного вікна і вже визначився з головною метою посилення атаки. Керівництво клубу обрало форварда, на якого планує зробити ставку в наступному сезоні.

Пріоритетом "канонірів" став шведський нападник "Спортінга" Віктор Дьокереш, повідомляє FootballTransfers.

Реклама

Читайте також:

Шведський форвард справив сильне враження на скаутів та тренерський штаб "Арсеналу" своїм виступом у Португалії. Вінгери й атакувальні півзахисники також розглядаються, але Віктор Дьокереш — ціль номер один.

Інтерес до гравця виявляють й інші топклуби: "Челсі", "Манчестер Юнайтед" та "Барселона". Проте саме "Арсенал" зараз найактивніше працює над потенційним трансфером, щоб випередити конкурентів. За інформацією джерела, "каноніри" готові викласти за Дьокереша суму близько 100 млн євро, що наближає угоду до статусу однієї з найбільших в історії клубу.

Віктор Дьокереш після перемоги в чемпіонаті Португалії. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Хто такий Віктор Дьокереш

Швед провів видатний сезон у складі лісабонського "Спортінга", забивши понад 40 голів у всіх турнірах. Його стиль гри, міць та універсальність дозволяють використовувати його як у ролі "дев'ятки", так і на фланзі атаки. Контракт 26-річного гравця діє до 2028 року, і сума відступних оцінюється більш ніж у 80 мільйонів євро.

"Арсенал" розраховує, що придбання Дьокереша допоможе команді зробити якісний ривок у боротьбі за титули та додати варіативності в атакувальних діях у сезоні 2025/2026.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду вже попрощався з уболівальниками "Аль-Насра" в очікуванні зміни клубу.

"Шахтар" та "Динамо" зійшлися в сутичці за право підписати колишнього гравця збірної України.

Харківський "Металіст 1925" веде переговори з відомим фахівцем, який може очолити команду.

У "Барселони" вийде підписати тільки одного футболіста під час літнього трансферного вікна.