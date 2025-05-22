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Шахтер попрощался не с Пушичем, а с двумя легионерами

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Дата публикации 22 мая 2025 17:01
Шахтер оставил Пушича, но отпустил двух легионеров
Наставник "горняков" Марино Пушич. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Накануне последнего тура УПЛ донецкий "Шахтер" неожиданно отпустил сразу двух иностранных футболистов. Хотя ожидалось, что клуб попрощается с главным тренером Марино Пушичем, на этот раз речь не о нем.

В расположении команды больше не находятся тунисец Алаа Грам и грузин Иракли Азаров, сообщает Telegram-канал Inside UPL.

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Оба защитника попросили отпустить их в отпуск раньше срока по семейным обстоятельствам. Штаб Пушича пошел им навстречу, футболисты уже находятся на родине. 

Иракли Азаров
Иракли Азаров в матче за "Шахтер". Фото: пресс-служба клуба

В нынешнем сезоне Алаа Грам провел 12 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, тогда как Азаров отыграл 16 игр и отметился двумя голевыми передачами. Официальной информации о будущем игроков пока нет. 

Кто сыграет в заключительном туре

В субботу, 24 мая, "Шахтер" проведет последний матч чемпионата против "Руха". Ожидается ротация состава, а также возвращение в строй Ефима Конопли, который восстановился после тяжелой травмы.

По итогам сезона "Шахтер" финиширует на третьем месте в турнирной таблице УПЛ, однако сумел завоевать Кубок Украины. Матч с "Рухом" станет последним официальным для команды в кампании 2024/2025.  

Напомним, Криштиану Роналду заплакал во время прощания с болельщиками "Аль-Насра". 

За сутки до последнего матча Роналду стало известно, что его настоящий возраст не соответствует тому, который указан в паспорте. 

Лондонский "Арсенал" приготовил рекордную сумму, чтобы подписать одного из самых результативных игроков мира. 

Каталонская "Барселона" нашла усиление состава в "Ливерпуле", клубы уже ведут переговоры. 

спорт футбол ФК Шахтер украинские легионеры (футбол) Иракли Азаров
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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