Шахтар залишив Пушича, але відпустив двох легіонерів

Наставник "гірників" Маріно Пушич. Фото: прес-служба "Шахтаря"

Напередодні останнього туру УПЛ донецький "Шахтар" несподівано відпустив одразу двох іноземних футболістів. Хоча очікувалося, що клуб попрощається з головним тренером Маріно Пушичем, цього разу мова не про нього.

У розташуванні команди більше не перебувають тунісець Алаа Грам та грузин Іраклі Азаров, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

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Обидва захисники попросили відпустити їх у відпустку раніше терміну за сімейними обставинами. Штаб Пушича пішов їм назустріч, футболісти вже перебувають на батьківщині.

Іраклі Азаров у матчі за "Шахтар". Фото: пресслужба клубу

У нинішньому сезоні Алаа Грам провів 12 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, тоді як Азаров відіграв 16 ігор та відзначився двома гольовими передачами. Офіційної інформації про майбутнє гравців поки немає.

Хто зіграє в заключному турі

У суботу, 24 травня, "Шахтар" проведе останній матч чемпіонату проти "Руху". Очікується ротація складу, а також повернення в стрій Юхима Коноплі, який відновився після важкої травми.

За підсумками сезону "Шахтар" фінішує на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ, проте зумів завоювати Кубок України. Матч із "Рухом" стане останнім офіційним для команди в кампанії 2024/2025.

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