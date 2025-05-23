Осимхен отказал Ювентусу, МЮ и Челси ради другого клуба

Виктор Осимхен празднует чемпионство "Галатасарая". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Форвард сборной Нигерии и один из самых результативных нападающих Европы Виктор Осимхен может сменить клуб уже ближайшим летом. Футболистом интересуются гранды из Италии, Англии и Испании.

Осимхен уже выбрал новую команду и удивил болельщиков, сообщает Diario AS.

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Статистика Виктора Осимхена в сезоне 2024/2025 впечатляет. Форвард провел 40 матчей, забил 36 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт футболиста принадлежит итальянскому "Наполи", однако сезон он провел в аренде за "Галатасарай", где стал лидером атаки и помог команде выиграть чемпионат Турции и национальный Кубок.

Трансферная стоимость Осимхена достигает 75 миллионов евро — именно такая сумма прописано в клаусуле 26-летнего игрока. Интерес к нападающему проявляют сразу несколько топ-клубов Европы, включая "Ювентус", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Однако, несмотря на высокий интерес со стороны грандов, игрок все ближе к неожиданному решению относительно своего будущего.

Виктор Осимхен с дочерью. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

В какой клуб хочет перейти Осимхен

Наиболее вероятным новым клубом форварда на данный момент является "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Переговоры находятся на продвинутой стадии, а сам форвард положительно настроен на трансфер.

Клуб готов активировать выкупную опцию и предложить игроку один из самых выгодных контрактов в своей истории. По данным источников, "Аль-Хиляль" хочет закрыть сделку до старта клубного чемпионата мира. Таким образом, Осимхен может стать новой звездой ближневосточного футбола.

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