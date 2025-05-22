Черноморец теряет легионеров после вылета в Первую лигу

Черноморец остался без половины состава после вылета из УПЛ
После вылета в Первую лигу одесский "Черноморец" столкнулся с масштабными кадровыми изменениями. Главной темой стали легионеры: из 12 иностранных игроков, которые были в составе клуба, большинство уже покинули Одессу или собираются это сделать.
Из команды точно ушли арендованные футболисты, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".
Защитник Лука Лацабидзе и полузащитник Хусрав Тоиров, принадлежавшие "Шахтеру", больше не будут выступать за "Черноморец". Еще до матча против "Динамо" они были отстранены от первой команды, и их возвращение в клуб не рассматривается.
Бразильские легионеры также не останутся. Полузащитник Райан Карлос еще до последнего тура попросил отпустить его домой по семейным обстоятельствам. Клуб не стал препятствовать, поскольку его аренда завершалась, а продление даже не обсуждалось.
Кто еще покинет "Черноморец"
Кайо Гомес еще недавно находился в Одессе в ожидании расчета по зарплате. Сейчас он уже вернулся в Бразилию. Таким образом, "Черноморец" этим летом, скорее всего, останется без значительной части своего иностранного состава.
Клуб завершает сезон в зоне вылета и покидает УПЛ. В последнем туре одесситы сыграют против "Оболони" 25 мая. По итогам кампании, команда займет одно из последних мест в таблице.
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