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Черноморец остался без половины состава после вылета из УПЛ

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Дата публикации 22 мая 2025 18:01
Черноморец теряет легионеров после вылета в Первую лигу
Наставник "Черноморца" Александр Кучер. Фото: УНИАН

После вылета в Первую лигу одесский "Черноморец" столкнулся с масштабными кадровыми изменениями. Главной темой стали легионеры: из 12 иностранных игроков, которые были в составе клуба, большинство уже покинули Одессу или собираются это сделать.

Из команды точно ушли арендованные футболисты, сообщает Telegram-канал "Inside UPL". 

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Защитник Лука Лацабидзе и полузащитник Хусрав Тоиров, принадлежавшие "Шахтеру", больше не будут выступать за "Черноморец". Еще до матча против "Динамо" они были отстранены от первой команды, и их возвращение в клуб не рассматривается. 

Райан Карлос
Райан Карлос во время матча. Фото: instagram.com/ryan_carlos02/

Бразильские легионеры также не останутся. Полузащитник Райан Карлос еще до последнего тура попросил отпустить его домой по семейным обстоятельствам. Клуб не стал препятствовать, поскольку его аренда завершалась, а продление даже не обсуждалось. 

Кто еще покинет "Черноморец" 

Кайо Гомес еще недавно находился в Одессе в ожидании расчета по зарплате. Сейчас он уже вернулся в Бразилию. Таким образом, "Черноморец" этим летом, скорее всего, останется без значительной части своего иностранного состава. 

Клуб завершает сезон в зоне вылета и покидает УПЛ. В последнем туре одесситы сыграют против "Оболони" 25 мая. По итогам кампании, команда займет одно из последних мест в таблице. 

Напомним, лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду неожиданно попрощался с командой и болельщиками. 

Накануне стало известно о тайне португальского футболиста, о которой раньше никто не подозревал. 

В "Арсенале" выбрали форварда, за которого клуб заплатит летом 100 млн евро. 

"Барселона" нацелилась на звезду "Ливерпуля", из-за трансфера которой каталонцы больше никого не смогут купить. 

спорт футбол Черноморец Александр Кучер украинские легионеры (футбол)
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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