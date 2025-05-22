Чорноморець втрачає легіонерів після вильоту в Першу лігу

Наставник "Чорноморця" Олександр Кучер. Фото: УНІАН

Після вильоту до Першої ліги одеський "Чорноморець" зіткнувся з масштабними кадровими змінами. Головною темою стали легіонери: з 12 іноземних гравців, які були у складі клубу, більшість уже покинули Одесу або збираються це зробити.

З команди точно пішли орендовані футболісти, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

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Раян Карлос під час матчу. Фото: instagram.com/ryan_carlos02/

Бразильські легіонери також не залишаться. Півзахисник Раян Карлос ще до останнього туру попросив відпустити його додому за сімейними обставинами. Клуб не став перешкоджати, оскільки його оренда завершувалася, а продовження навіть не обговорювалося.

Хто ще залишить "Чорноморець"

Кайо Гомес ще недавно перебував в Одесі в очікуванні розрахунку за зарплатою. Зараз він уже повернувся до Бразилії. Таким чином, "Чорноморець" цього літа, найімовірніше, залишиться без значної частини свого іноземного складу.

Клуб завершує сезон у зоні вильоту та залишає УПЛ. В останньому турі одесити зіграють проти "Оболоні" 25 травня. За підсумками кампанії, команда посяде одне з останніх місць у таблиці.

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