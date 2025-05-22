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Чорноморець залишився без половини складу після вильоту з УПЛ

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Дата публікації: 22 травня 2025 18:01
Чорноморець втрачає легіонерів після вильоту в Першу лігу
Наставник "Чорноморця" Олександр Кучер. Фото: УНІАН

Після вильоту до Першої ліги одеський "Чорноморець" зіткнувся з масштабними кадровими змінами. Головною темою стали легіонери: з 12 іноземних гравців, які були у складі клубу, більшість уже покинули Одесу або збираються це зробити.

З команди точно пішли орендовані футболісти, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

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Захисник Лука Лацабідзе та півзахисник Хусрав Тоїров, які належали "Шахтарю", більше не виступатимуть за "Чорноморець". Ще до матчу проти "Динамо" їх відсторонили від першої команди, і їхнє повернення до клубу не розглядається.

Райан Карлос
Раян Карлос під час матчу. Фото: instagram.com/ryan_carlos02/

Бразильські легіонери також не залишаться. Півзахисник Раян Карлос ще до останнього туру попросив відпустити його додому за сімейними обставинами. Клуб не став перешкоджати, оскільки його оренда завершувалася, а продовження навіть не обговорювалося.

Хто ще залишить "Чорноморець"

Кайо Гомес ще недавно перебував в Одесі в очікуванні розрахунку за зарплатою. Зараз він уже повернувся до Бразилії. Таким чином, "Чорноморець" цього літа, найімовірніше, залишиться без значної частини свого іноземного складу.

Клуб завершує сезон у зоні вильоту та залишає УПЛ. В останньому турі одесити зіграють проти "Оболоні" 25 травня. За підсумками кампанії, команда посяде одне з останніх місць у таблиці.

Нагадаємо, лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду несподівано попрощався з командою та вболівальниками.

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спорт футбол Чорноморець Олександр Кучер українські легіонери (футбол)
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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