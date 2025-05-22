Чорноморець втрачає легіонерів після вильоту в Першу лігу

Чорноморець залишився без половини складу після вильоту з УПЛ
Після вильоту до Першої ліги одеський "Чорноморець" зіткнувся з масштабними кадровими змінами. Головною темою стали легіонери: з 12 іноземних гравців, які були у складі клубу, більшість уже покинули Одесу або збираються це зробити.
З команди точно пішли орендовані футболісти, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".
Захисник Лука Лацабідзе та півзахисник Хусрав Тоїров, які належали "Шахтарю", більше не виступатимуть за "Чорноморець". Ще до матчу проти "Динамо" їх відсторонили від першої команди, і їхнє повернення до клубу не розглядається.
Бразильські легіонери також не залишаться. Півзахисник Раян Карлос ще до останнього туру попросив відпустити його додому за сімейними обставинами. Клуб не став перешкоджати, оскільки його оренда завершувалася, а продовження навіть не обговорювалося.
Хто ще залишить "Чорноморець"
Кайо Гомес ще недавно перебував в Одесі в очікуванні розрахунку за зарплатою. Зараз він уже повернувся до Бразилії. Таким чином, "Чорноморець" цього літа, найімовірніше, залишиться без значної частини свого іноземного складу.
Клуб завершує сезон у зоні вильоту та залишає УПЛ. В останньому турі одесити зіграють проти "Оболоні" 25 травня. За підсумками кампанії, команда посяде одне з останніх місць у таблиці.
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