Осімхен відмовив Ювентусу, МЮ та Челсі заради іншого клубу

Віктор Осімхен святкує чемпіонство "Галатасарая". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Форвард збірної Нігерії та один із найрезультативніших нападників Європи Віктор Осімхен може змінити клуб уже найближчим літом. Футболістом цікавляться гранди з Італії, Англії та Іспанії.

Осімхен уже обрав нову команду і здивував уболівальників, повідомляє Diario AS.

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Статистика Віктора Осімхена в сезоні 2024/2025 вражає. Форвард провів 40 матчів, забив 36 голів та віддав 8 результативних передач. Контракт футболіста належить італійському "Наполі", проте сезон він провів в оренді за "Галатасарай", де став лідером атаки та допоміг команді виграти чемпіонат Туреччини й національний Кубок.

Трансферна вартість Осімхена сягає 75 мільйонів євро — саме така сума прописана в клаусулі 26-річного гравця. Інтерес до нападника виявляють одразу кілька топклубів Європи, включно з "Ювентусом", "Челсі" та "Манчестер Юнайтед". Однак, попри високий інтерес з боку грандів, гравець все ближче до несподіваного рішення щодо свого майбутнього.

Віктор Осімхен із донькою. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

У який клуб хоче перейти Осімхен

Найімовірнішим новим клубом форварда наразі є "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії. Переговори перебувають на просунутій стадії, а сам форвард позитивно налаштований на трансфер.

Клуб готовий активувати викупну опцію та запропонувати гравцеві один із найвигідніших контрактів у своїй історії. За даними джерел, "Аль-Хіляль" хоче закрити угоду до старту клубного чемпіонату світу. Таким чином, Осімхен може стати новою зіркою близькосхідного футболу.

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