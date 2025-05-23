Лунін отримає пропозицію про трансфер від топклубу з Італії

Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/realmadrid/

Минулого сезону голкіпер збірної України Андрій Лунін був героєм мадридського "Реала". В умовах тривалої відсутності Тібо Куртуа саме резервний футболіст узяв на себе роль основного воротаря "Реала" та провів низку блискучих матчів як у Ла-Лізі, так і в Лізі чемпіонів.

Проте після повернення Тібо Куртуа на поле українець знову опинився на лаві запасних і задумався про зміну клубу, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

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Бельгійський голкіпер Тібо Куртуа, як і раніше, вважається номером один у мадридському клубі, а українцю відводиться роль запасного. Це створює ризик того, що Андрій Лунін і в сезоні 2025/2026 не отримає ігрову практику.

Андрій Лунін та Лука Модрич. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

З огляду на ситуацію, інтерес до українця виявляють одразу кілька європейських клубів. У Луніна є чинний контракт із "Реалом", але сам воротар уже замислюється над продовженням кар'єри за межами Іспанії.

Де гратиме Лунін

Найбільш наполегливим претендентом на українця став італійський "Мілан". Клуб уже запропонував за трансфер 26-річного голкіпера 15 мільйонів євро. Переговори тривають, і рішення може бути ухвалене найближчими тижнями.

У сезоні 2024/2025 Андрій Лунін провів за "Реал" 13 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів та оформив 4 "сухих" поєдинки. Керівництво "Мілана" розглядає Луніна як можливого основного воротаря на новий сезон.

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