Зірка Динамо та блогерка Квіткова приховують роман від публіки

Дар'я Квіткова у 2025 році. Фото: instagram.com/kvittkova/

Популярна українська блогерка Дар'я Квіткова, раніше відома за участю в реаліті-шоу "Холостяк", знову в центрі уваги. Цього разу через можливий роман із півзахисником київського "Динамо" Володимиром Бражком.

Квіткову все частіше помічають у компанії футболіста, повідомляє РБК-Україна.

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Зіркова пара поки що не афішує своїх стосунків, проте вже почала уникати камер та уваги з боку журналістів. Чутки посилилися після того, як Дарина Квіткова і Володимир Бражко почали активно взаємодіяти в соцмережах.

Дар'я Квіткова та ймовірно Володимир Бражко. Фото: instagram.com/kvittkova/

Приводом для нової хвилі чуток стало фото, на якому Дарина сидить поруч із чоловіком у білій футболці. Через деякий час підписники помітили Бражко в точно такій же футболці на тренуванні. Це й викликало ажіотаж у коментарях. Фанати впевнені: збіг не випадковий.

Володимир Бражко святкує чемпіонство "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що відомо про Дашу Квіткову

Дарина Квіткова здобула широку популярність після перемоги в шоу "Холостяк", де її обрав телеведучий Микита Добринін. Пара не тільки зіграла весілля, а й народила сина, ставши однією з найпопулярніших медійних сімей України.

Однак через кілька років стосунки дали тріщину — Квіткова та Добринін офіційно оголосили про розрив. Попри розлучення, Дар'я залишилася в медіафокусі та продовжила активно розвивати особистий бренд, блог і власні проєкти.

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