Суркіс здивував заявою з приводу Ярмоленка в Динамо

Андрій Ярмоленко під час поєдинку. Фото: пресслужба "Динамо"

Після завершення чемпіонського сезону 2024/2025 київське "Динамо" оголосило про продовження контракту з Андрієм Ярмоленком. Ветеран команди залишиться в клубі ще щонайменше на один рік.

Ігор Суркіс прокоментував це рішення в ефірі FootballHub.

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Президент "Динамо" наголосив, що Андрій Ярмоленко важливий не тільки як гравець, а і як лідер роздягальні та людина, що впливає на атмосферу всередині команди. За словами глави клубу, продовження контракту — усвідомлений крок, який має принести користь як на полі, так і за його межами.

Андрій Ярмоленко та тренер Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

У клубі розраховують, що досвід футболіста допоможе в адаптації молоді та збереженні внутрішньої стабільності. Ярмоленко також відзначився ключовими діями в чемпіонських перегонах, попри обмежену кількість зіграних матчів.

Що сказав Суркіс про внесок Ярмоленка

Президент "Динамо" підкреслив, що всі ресурси клубу були спрямовані на боротьбу за чемпіонство, і в такій ситуації внесок досвідчених гравців особливо цінний. Суркіс дав зрозуміти, що Ярмоленко відіграє важливу роль у структурі команди, навіть якщо не завжди виходить у старті.

Контракт Андрія Ярмоленка з "Динамо" було продовжено на один рік. У минулому сезоні він провів 29 матчів, забив 11 м'ячів та зробив 1 результативну передачу. Гравець повернувся до київського клубу влітку 2023 року, а раніше виступав за "Боруссію", "Вест Гем" та "Аль-Айн".

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається посилити склад своїм же колишнім футболістом.

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