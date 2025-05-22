Суркис удивил заявлением по поводу Ярмоленко в Динамо

Суркис признался, почему Динамо продлило контракт с Ярмоленко
После завершения чемпионского сезона 2024/2025 киевское "Динамо" объявило о продлении контракта с Андреем Ярмоленко. Ветеран команды останется в клубе еще как минимум на один год.
Игорь Суркис прокомментировал это решение в эфире FootballHub.
Президент "Динамо" подчеркнул, что Андрей Ярмоленко важен не только как игрок, но и как лидер раздевалки и человек, влияющий на атмосферу внутри команды. По словам главы клуба, продление контракта — осознанный шаг, который должен принести пользу как на поле, так и за его пределами.
В клубе рассчитывают, что опыт футболиста поможет в адаптации молодежи и сохранении внутренней стабильности. Ярмоленко также отметился ключевыми действиями в чемпионской гонке, несмотря на ограниченное количество сыгранных матчей.
Что сказал Суркис о вкладе Ярмоленко
Президент "Динамо" подчеркнул, что все ресурсы клуба были направлены на борьбу за чемпионство, и в такой ситуации вклад опытных игроков особенно ценен. Суркис дал понять, что Ярмоленко играет важную роль в структуре команды, даже если не всегда выходит в старте.
Контракт Андрея Ярмоленко с "Динамо" был продлен на один год. В минувшем сезоне он провел 29 матчей, забил 11 мячей и сделал 1 результативную передачу. Игрок вернулся в киевский клуб летом 2023 года, а ранее выступал за "Боруссию", "Вест Хэм" и "Аль-Айн".
Напомним, киевское "Динамо" собирается усилить состав своим же бывшим футболистом.
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