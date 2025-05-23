Звезда Динамо и блогерша Квиткова скрывают роман от публики

Дарья Квиткова в 2025 году. Фото: instagram.com/kvittkova/

Популярная украинская блогерша Дарья Квиткова, ранее известная по участию в реалити-шоу "Холостяк", снова в центре внимания. В этот раз из-за возможного романа с полузащитником киевского "Динамо" Владимиром Бражко.

Квиткову все чаще замечают в компании футболиста, сообщает РБК-Украина.

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Звездная пара пока не афиширует свои отношения, однако уже начала избегать камер и внимания со стороны журналистов. Слухи усилились после того, как Дарья Квиткова и Владимир Бражко начали активно взаимодействовать в соцсетях.

Дарья Квиткова и предположительно Владимир Бражко. Фото: instagram.com/kvittkova/

Поводом для новой волны слухов стало фото, на котором Дарья сидит рядом с мужчиной в белой футболке. Через некоторое время подписчики заметили Бражко в точно такой же футболке на тренировке. Это и вызвало ажиотаж в комментариях. Фанаты уверены: совпадение не случайно.

Владимир Бражко празднует чемпионство "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что известно про Дашу Квиткову

Дарья Квиткова получила широкую известность после победы в шоу "Холостяк", где ее выбрал телеведущий Никита Добрынин. Пара не только сыграла свадьбу, но и родила сына, став одной из самых популярных медийных семей Украины.

Однако спустя несколько лет отношения дали трещину — Квиткова и Добрынин официально объявили о разрыве. Несмотря на развод, Дарья осталась в медиафокусе и продолжила активно развивать личный бренд, блог и собственные проекты.

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