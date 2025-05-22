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Модрич уходит из Реала после 13 лет в клубе

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Дата публикации 22 мая 2025 19:01
У Хаби Алонсо возник первый конфликт с Пересом в Реале
Лука Модрич (слева), Начо и Кубок чемпионов. Фото: Reuters/Ana Beltran

Мадридский "Реал" ждут серьезные изменения в составе летом 2025 года. Лука Модрич покинет команду после завершения Клубного чемпионата мира.

Прощальный матч на "Сантьяго Бернабеу" состоится в субботу, для болельщиков это будет особый вечер, сообщает Marca

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За 13 лет в "Реале" хорватский полузащитник провел 590 матчей, забил 43 гола и отдал 95 результативных передач. Он стал самым титулованным игроком в истории клуба, выиграв 28 трофеев, включая 6 Лиг чемпионов и 4 титула Ла Лиги. 

Несмотря на возраст, Модрич остается в хорошей форме и не планирует завершать карьеру. Куда он перейдет — пока неясно, но интерес проявляют клубы из Европы и Саудовской Аравии.

Хаби Алонсо просил оставить Модрича

По информации испанских СМИ, будущий главный тренер "Реала" Хаби Алонсо настаивал на том, чтобы Модрич остался в команде еще на один сезон. Он рассчитывал на его лидерские качества и влияние в раздевалке. Однако президент клуба Флорентино Перес отказал, не объясняя причин. По неофициальной версии, Перес не хочет продлевать контракты с возрастными футболистами. 

Лука Модрич
Лука Модрич на тренировке. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Таким образом, ситуация с Модричем стала первым серьезным расхождением в позициях между Алонсо и руководством клуба. Сам футболист поблагодарил "Реал" за годы, проведенные в команде, и пообещал, что клуб навсегда останется в его сердце. 

Напомним, бывший игрок "Реала" Криштиану Роналду попрощался с "Аль-Насром" перед возвращением в Европу. 

Накануне стало известно о том, что возраст Роналду отличается от того, что написано у него в паспорте. 

Лондонский "Арсенал" готовится осуществить один из самых громких трансферов лета 2025 года. 

Юрий Вернидуб контактирует с представителями разных клубов и может покинуть "Кривбасс". 

спорт футбол Реал Мадрид Флорентино Перес Лука Модрич Хаби Алонсо
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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