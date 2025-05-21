Вернидуб предложил себя двум клубам — какой ответ получил тренер

Вернидуб предложил свои услуги двух известным клубам
Юрий Вернидуб может покинуть "Кривбасс" уже этим летом. Наставник рассматривает новые варианты для продолжения карьеры.
Как стало известно, его агенты предлагали тренера сразу двум командам УПЛ, сообщил журналист Виктор Вацко в своей авторской YouTube-программе.
По информации источника, кандидатура Юрия Вернидуба была предложена руководству черкасского ЛНЗ и житомирского "Полесья". Однако в обоих клубах отказались от потенциального сотрудничества с опытным специалистом.
Причины отказа от Вернидуба
В ЛНЗ главным тренером остается Роман Григорчук, который возглавил команду зимой и демонстрирует стабильный результат. А в "Полесье" обязанности наставника временно исполняет Александр Максимов после увольнения Имада Ашура.
Несмотря на возможный уход Вернидуба, его нынешний клуб продолжает борьбу в УПЛ. "Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 29 турах.
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