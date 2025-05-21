Вернидуб предложил себя двум клубам — какой ответ получил тренер

Юрій Вернидуб во время тренировки. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Юрий Вернидуб может покинуть "Кривбасс" уже этим летом. Наставник рассматривает новые варианты для продолжения карьеры.

Как стало известно, его агенты предлагали тренера сразу двум командам УПЛ, сообщил журналист Виктор Вацко в своей авторской YouTube-программе.

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По информации источника, кандидатура Юрия Вернидуба была предложена руководству черкасского ЛНЗ и житомирского "Полесья". Однако в обоих клубах отказались от потенциального сотрудничества с опытным специалистом.

Юрий Вернидуб во время матча. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Причины отказа от Вернидуба

В ЛНЗ главным тренером остается Роман Григорчук, который возглавил команду зимой и демонстрирует стабильный результат. А в "Полесье" обязанности наставника временно исполняет Александр Максимов после увольнения Имада Ашура.

Несмотря на возможный уход Вернидуба, его нынешний клуб продолжает борьбу в УПЛ. "Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 29 турах.

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