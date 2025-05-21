Вернидуб запропонував себе двом клубам — яку відповідь отримав тренер

Юрій Вернидуб під час тренування. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Юрій Вернидуб може покинути "Кривбас" уже цього літа. Наставник розглядає нові варіанти для продовження кар'єри.

Як стало відомо, його агенти пропонували тренера відразу двом командам УПЛ, повідомив журналіст Віктор Вацко у своїй авторській YouTube-програмі.

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За інформацією джерела, кандидатура Юрія Вернидуба була запропонована керівництву черкаського ЛНЗ та житомирського "Полісся". Однак в обох клубах відмовилися від потенційної співпраці з досвідченим фахівцем.

Юрій Вернидуб під час матчу. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Причини відмови від Вернидуба

У ЛНЗ головним тренером залишається Роман Григорчук, який очолив команду взимку та демонструє стабільний результат. А в "Поліссі" обов'язки наставника тимчасово виконує Олександр Максимов після звільнення Імада Ашура.

Попри можливий відхід Вернидуба, його нинішній клуб продовжує боротьбу в УПЛ. "Кривбас" посідає шосте місце в турнірній таблиці, набравши 46 очок у 29 турах.

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