Вернидуб запропонував себе двом клубам — яку відповідь отримав тренер

Вернидуб запропонував свої послуги двом відомим клубам
Юрій Вернидуб може покинути "Кривбас" уже цього літа. Наставник розглядає нові варіанти для продовження кар'єри.
Як стало відомо, його агенти пропонували тренера відразу двом командам УПЛ, повідомив журналіст Віктор Вацко у своїй авторській YouTube-програмі.
За інформацією джерела, кандидатура Юрія Вернидуба була запропонована керівництву черкаського ЛНЗ та житомирського "Полісся". Однак в обох клубах відмовилися від потенційної співпраці з досвідченим фахівцем.
Причини відмови від Вернидуба
У ЛНЗ головним тренером залишається Роман Григорчук, який очолив команду взимку та демонструє стабільний результат. А в "Поліссі" обов'язки наставника тимчасово виконує Олександр Максимов після звільнення Імада Ашура.
Попри можливий відхід Вернидуба, його нинішній клуб продовжує боротьбу в УПЛ. "Кривбас" посідає шосте місце в турнірній таблиці, набравши 46 очок у 29 турах.
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