У Хабі Алонсо виник перший конфлікт із Пересом у Реалі

Лука Модрич (ліворуч), Начо та Кубок чемпіонів. Фото: Reuters/Ana Beltran

На мадридський "Реал" чекають серйозні зміни у складі влітку 2025 року. Лука Модрич залишить команду після завершення Клубного чемпіонату світу.

Прощальний матч на "Сантьяго Бернабеу" відбудеться в суботу, для вболівальників це буде особливий вечір, повідомляє Marca.

Реклама

Читайте також:

За 13 років у "Реалі" хорватський півзахисник провів 590 матчів, забив 43 голи та віддав 95 результативних передач. Він став найтитулованішим гравцем в історії клубу, вигравши 28 трофеїв, включно з 6 Лігами чемпіонів та 4 титулами Ла-Ліги.

Попри вік, Модрич залишається в хорошій формі й не планує завершувати кар'єру. Куди він перейде — поки що незрозуміло, але інтерес виявляють клуби з Європи та Саудівської Аравії.

Хабі Алонсо просив залишити Модрича

За інформацією іспанських ЗМІ, майбутній головний тренер "Реала" Хабі Алонсо наполягав на тому, щоб Модрич залишився в команді ще на один сезон. Він розраховував на його лідерські якості та вплив у роздягальні. Проте президент клубу Флорентіно Перес відмовив, не пояснюючи причин. За неофіційною версією, Перес не хоче продовжувати контракти з віковими футболістами.

Лука Модрич на тренуванні. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Таким чином, ситуація з Модричем стала першою серйозною розбіжністю в позиціях між Алонсо і керівництвом клубу. Сам футболіст подякував "Реалу" за роки, проведені в команді, і пообіцяв, що клуб назавжди залишиться в його серці.

Нагадаємо, колишній гравець "Реала" Кріштіану Роналду попрощався з "Аль-Насром" перед поверненням до Європи.

Напередодні стало відомо про те, що вік Роналду відрізняється від того, що написано у нього в паспорті.

Лондонський "Арсенал" готується здійснити один із найгучніших трансферів літа 2025 року.

Юрій Вернидуб контактує з представниками різних клубів й може покинути "Кривбас".