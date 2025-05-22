У Хабі Алонсо виник перший конфлікт із Пересом у Реалі

Модрич іде з Реала після 13 років у клубі
На мадридський "Реал" чекають серйозні зміни у складі влітку 2025 року. Лука Модрич залишить команду після завершення Клубного чемпіонату світу.
Прощальний матч на "Сантьяго Бернабеу" відбудеться в суботу, для вболівальників це буде особливий вечір, повідомляє Marca.
За 13 років у "Реалі" хорватський півзахисник провів 590 матчів, забив 43 голи та віддав 95 результативних передач. Він став найтитулованішим гравцем в історії клубу, вигравши 28 трофеїв, включно з 6 Лігами чемпіонів та 4 титулами Ла-Ліги.
Попри вік, Модрич залишається в хорошій формі й не планує завершувати кар'єру. Куди він перейде — поки що незрозуміло, але інтерес виявляють клуби з Європи та Саудівської Аравії.
Хабі Алонсо просив залишити Модрича
За інформацією іспанських ЗМІ, майбутній головний тренер "Реала" Хабі Алонсо наполягав на тому, щоб Модрич залишився в команді ще на один сезон. Він розраховував на його лідерські якості та вплив у роздягальні. Проте президент клубу Флорентіно Перес відмовив, не пояснюючи причин. За неофіційною версією, Перес не хоче продовжувати контракти з віковими футболістами.
Таким чином, ситуація з Модричем стала першою серйозною розбіжністю в позиціях між Алонсо і керівництвом клубу. Сам футболіст подякував "Реалу" за роки, проведені в команді, і пообіцяв, що клуб назавжди залишиться в його серці.
Нагадаємо, колишній гравець "Реала" Кріштіану Роналду попрощався з "Аль-Насром" перед поверненням до Європи.
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