Лунин получит предложение о трансфере от топ-клуба из Италии

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/realmadrid/

В прошлом сезоне голкипер сборной Украины Андрей Лунин был героем мадридского "Реала". В условиях длительного отсутствия Тибо Куртуа именно резервный футболист взял на себя роль основного вратаря "Реала" и провел ряд блестящих матчей как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов.

Однако после возвращения Тибо Куртуа на поле украинец снова оказался на скамейке запасных и задумался о смене клуба, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

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Бельгийский голкипер Тибо Куртуа по-прежнему считается номером один в мадридском клубе, а украинцу отводится роль запасного. Это создает риск того, что Андрей Лунин и в сезоне 2025/2026 не получит игровую практику.

Андрей Лунин и Лука Модрич. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Учитывая ситуацию, интерес к украинцу проявляют сразу несколько европейских клубов. У Лунина есть действующий контракт с "Реалом", но сам вратарь уже задумывается над продолжением карьеры за пределами Испании.

Где будет играть Лунин

Наиболее настойчивым претендентом на украинца стал итальянский "Милан". Клуб уже предложил за трансфер 26-летнего голкипера 15 миллионов евро. Переговоры продолжаются, и решение может быть принято в ближайшие недели.

В сезоне 2024/2025 Андрей Лунин провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и оформил 4 "сухих" поединка. Руководство "Милана" рассматривает Лунина как возможного основного вратаря на новый сезон.

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