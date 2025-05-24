Роналду зіграє в Клубному ЧС-2025 після відходу з Аль-Насра

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Кріштіану Роналду продовжить писати свою футбольну історію навіть без участі "Аль-Насра" в турнірі. Португальська зірка з'явиться на полях США під час Клубного чемпіонату світу 2025 року.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно наголосив, що форвард візьме участь у турнірі, попри те, що його нинішній клуб не кваліфікувався, повідомляє Al Jazeera.

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Формат Клубного чемпіонату світу передбачає участь 32 команд, а сам турнір пройде з 15 червня по 13 липня. Ймовірно, Роналду приєднається до одного з клубів, який уже отримав запрошення. Його досвід та медійність стануть важливим активом як на полі, так і поза ним.

Що відомо про майбутнє Роналду

Контракт Кріштіану з "Аль-Насром" закінчується в червні. Переговори про продовження призупинені — гравець розчарований результатами команди та шукає новий виклик. Він хоче залишитися у формі до ЧС-2026, та КЧС — ідеальний варіант для підтримання тонусу й уваги.

Роналду виводить команду на поле. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

У сезоні 2024/2025 Роналду провів 40 матчів, забив 34 голи та віддав 4 асисти. Попри вік, він залишається ключовою фігурою у світовому футболі. Його майбутнє — поки що загадка, але зрозуміло одне: португалець не йде в тінь.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду вже попрощався з уболівальниками "Аль-Насра" на зворушливій церемонії.

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