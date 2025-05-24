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Роналду зіграє на Клубному ЧС-2005, але не за Аль-Наср

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Дата публікації: 24 травня 2025 16:10
Роналду зіграє в Клубному ЧС-2025 після відходу з Аль-Насра
Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Кріштіану Роналду продовжить писати свою футбольну історію навіть без участі "Аль-Насра" в турнірі. Португальська зірка з'явиться на полях США під час Клубного чемпіонату світу 2025 року.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно наголосив, що форвард візьме участь у турнірі, попри те, що його нинішній клуб не кваліфікувався, повідомляє Al Jazeera.

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Формат Клубного чемпіонату світу передбачає участь 32 команд, а сам турнір пройде з 15 червня по 13 липня. Ймовірно, Роналду приєднається до одного з клубів, який уже отримав запрошення. Його досвід та медійність стануть важливим активом як на полі, так і поза ним.

Що відомо про майбутнє Роналду

Контракт Кріштіану з "Аль-Насром" закінчується в червні. Переговори про продовження призупинені — гравець розчарований результатами команди та шукає новий виклик. Він хоче залишитися у формі до ЧС-2026, та КЧС — ідеальний варіант для підтримання тонусу й уваги.

Криштиану Роналду
Роналду виводить команду на поле. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

У сезоні 2024/2025 Роналду провів 40 матчів, забив 34 голи та віддав 4 асисти. Попри вік, він залишається ключовою фігурою у світовому футболі. Його майбутнє — поки що загадка, але зрозуміло одне: португалець не йде в тінь.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду вже попрощався з уболівальниками "Аль-Насра" на зворушливій церемонії.

Донецький "Шахтар" ухвалив неоднозначне кадрове рішення не чекаючи офіційного закінчення сезону.

Київське "Динамо" може повернути свого вихованця та колишнього гравця збірної України.

спорт футбол Кріштіану Роналду Джанні Інфантіно Аль-Наср Клубний чемпіонат світу з футболу
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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