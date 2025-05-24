Роналду сыграет в Клубном ЧМ-2025 после ухода из Аль-Насра

Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Криштиану Роналду продолжит писать свою футбольную историю даже без участия "Аль-Насра" в турнире. Португальская звезда появится на полях США во время Клубного чемпионата мира 2025 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что форвард примет участие в турнире, несмотря на то, что его нынешний клуб не квалифицировался, сообщает Al Jazeera.

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Формат Клубного чемпионата мира предусматривает участие 32 команд, а сам турнир пройдет с 15 июня по 13 июля. Вероятно, Роналду примкнет к одному из клубов, который уже получил приглашение. Его опыт и медийность станут важным активом как на поле, так и вне его.

Что известно о будущем Роналду

Контракт Криштиану с "Аль-Насром" истекает в июне. Переговоры о продлении приостановлены — игрок разочарован результатами команды и ищет новый вызов. Он хочет остаться в форме до ЧМ-2026, и КЧМ — идеальный вариант для поддержания тонуса и внимания.

Роналду выводит команду на поле. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

В сезоне 2024/2025 Роналду провел 40 матчей, забил 34 гола и отдал 4 ассиста. Несмотря на возраст, он остаётся ключевой фигурой в мировом футболе. Его будущее — пока загадка, но ясно одно: португалец не уходит в тень.

Напомним, Криштиану Роналду уже попрощался с болельщиками "Аль-Насра" на трогательной церемонии.

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