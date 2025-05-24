Шовковський залишиться, а Динамо підпише трьох гравців

Ігор Суркіс спостерігає за тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" завершило сезон 2024/2025 у статусі чемпіона України. Команда Олександра Шовковського впевнено обійшла в таблиці "Олександрію" та донецький "Шахтар", вигравши перегони за "золото".

При цьому у фіналі Кубка кияни поступилися "гірникам" тільки по пенальті, нагадує YouTube-канал Football Hub.

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Попри тріумф в УПЛ, у єврокубках команда виступила невдало, не зумівши вийти в групову стадію. Це викликало тривогу у вболівальників. Напередодні нового європейського сезону "Динамо" потребує точкового, але важливого посилення.

Тренерський штаб "Динамо". Фото: пресслужба клубу

За інформацією клубу, коштів на трансфери небагато, проте президент Ігор Суркіс має намір зміцнити команду. Він підтвердив, що Олександр Шовковський залишиться біля керма, і саме з ним зараз тривають переговори щодо трансферної стратегії команди.

Кого хоче купити "Динамо"

Ігор Суркіс підтвердив, що клубу необхідні посилення щонайменше на трьох позиціях. Серед пріоритетів виявилися центр оборони, лівий фланг півзахисту та лінія атаки.

"Сподіваюся, що посилення буде. Зараз триває розмова з Олександром Володимировичем з приводу того, що нам потрібен центральний захисник, ми б хотіли лівого півзахисника і нападника", — заявив Суркіс.

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