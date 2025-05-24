Шахтар знайшов заміну Коноплі в чемпіонаті Туреччини

Арбнор Муя після матчу за збірну Албанії. Фото: instagram.com/arbnorrmuja/

Футболіст збірної України Юхим Конопля може покинути донецький "Шахтар" під час літнього трансферного вікна. "Гірники" частково можуть розв'язати цю проблему шляхом підписання гравця збірної Албанії.

Новачком українського клубу може стати футболіст турецького "Самсунспора" Арбнор Муя, повідомляє Günaydın Samsun.

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Донецький "Шахтар" почав шукати підсилення складу ще перед настанням літнього трансферного вікна. Одним із кандидатів на переїзд в Україну став гравець турецького "Самсунспора" Арбнор Муя. Албанець може поповнити склад "гірників" у рамках майбутньої перебудови.

Арбнор Муя в чемпіонаті Туреччини. Фото: instagram.com/arbnorrmuja/

Хто такий Арбнор Муя

Український клуб проявляє конкретний інтерес до 26-річного гравця, якого оцінюють приблизно в 3,7 млн євро. Контракт футболіста з нинішнім клубом розрахований до літа 2027 року.

Муя перейшов у "Самсунспор" у лютому 2024 року з бельгійського "Антверпена". У поточному сезоні він провів 33 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. Албанець виступає на фланзі атаки й вирізняється високою працездатністю.

У донецькому клубі очікується масштабне оновлення. Епоха Маріно Пушича добігає кінця. Влітку "Шахтар" майже напевно отримає нового тренера. Це відкриє шлях для зміни філософії та складу. Не виключено, що в команду прийдуть одразу кілька нових гравців, і Муя — один із можливих варіантів.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду готується взяти участь у Клубному чемпіонаті світу, але "Аль-Наср" не заявлений на турнір.

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