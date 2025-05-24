Збірна України може вийти на новий рівень за допомогою технологій

Андрій Шевченко та Сергій Ребров спостерігають за грою. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України готується до ключових матчів відбору на чемпіонат світу. Усі обговорюють склад, кондиції та лідерство, але майже ніхто не говорить про технології.

Але ж саме вони сьогодні роблять різницю між участю та перемогою, нагадує портал Новини.LIVE.

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У світі футболу XXI століття виграють не тільки м'язи. Виграє інтелект, і збірна України може стати в цьому сенсі першопрохідцем.

Андрій Ярмоленко та Іван Калюжний. Фото: instagram.com/uafukraine/

Найсильніші збірні світу вже давно покладаються не тільки на тактику і пресинг, а й на сенсори, алгоритми та нейромережі. У Німеччині та Англії збірники тренуються в жилетах із GPS-датчиками, в Італії прогнозують м'язові перенавантаження за допомогою штучного інтелекту, а в Бельгії форварди відпрацьовують удари у VR-середовищі, моделюючи ігрові ситуації без ризику травм. Це не мода, це стандарт.

Україні є куди рухатися. Уже зараз можна впровадити недорогі, але потужні рішення:

трекери пульсу та прискорень для запобігання травм,

теплові карти на тренуваннях,

відеоаналіз та AI-моделі під кожного суперника,

додатки для оцінки сну та відновлення гравців.

Це дасть Реброву контроль над тим, що раніше визначалося "чуттям".

Як нейромережа бачить збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що отримає штаб Реброва від технологій

По-перше, об'єктивність. Якщо хтось перевантажений або "наївся" — це видно в даних. По-друге, автоматизований аналіз матчів, де алгоритми вже наступного ранку видають: хто втрачав м'яч, хто не відпрацьовував у відборі, хто був кориснішим без м'яча. Це інструмент, який знижує рівень помилок та збільшує обґрунтованість рішень.

Скептики можуть запитати: а навіщо все це, якщо ми раніше і без браслетів виходили з групи? Відповідь проста: світ уже інший. Якщо не розвиваєшся — деградуєш. У нас не буде бюджету, як у Франції, але в нас може бути інтелект, як у Японії. А це іноді навіть важливіше.

Збірна України сьогодні потребує не тільки нових зірок, а й нової культури. Смарт-культура — це не про гаджети, це про підхід. Це про те, щоб готуватися не на натхненні, а на науці. І якщо Україна стане першою збірною Східної Європи, яка зробить такий крок, це буде крок у бік майбутнього.

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