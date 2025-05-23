Збірна України здивувала вибором міста для матчів відбору на ЧС-2026

Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: УАФ

Збірна України визначилася з місцем проведення всіх трьох домашніх матчів у рамках відбіркового турніру чемпіонату світу-2026. Ігри національної команди пройдуть у Польщі.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, усі поєдинки українці проведуть на стадіоні у Вроцлаві.

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Національна команда зіграє проти Франції 5 вересня, потім прийме Азербайджан 13 жовтня і завершить домашню частину відбіркового циклу матчем з Ісландією 16 листопада. Вибір Вроцлава обумовлений логістикою, досвідом попередніх матчів та підтримкою української діаспори.

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Що відомо про підготовку збірної України

В останньому розіграші Ліги націй збірна України посіла друге місце у своїй групі та не змогла вийти до дивізіону А. Однак команда зберегла стабільний кістяк і готується до найважливішої кваліфікації в наступному циклі.

Перед осінніми матчами українці проведуть два контрольні поєдинки: 7 червня проти Канади та 10 червня проти Нової Зеландії. Обидва матчі стануть фінальною репетицією перед бойовими зустрічами у відборі до Мундіалю.

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