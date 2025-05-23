Де гратиме Царенко — Лехія та Динамо здивували рішенням

Антон Царенко під час матчу за "Лехію". Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Польська "Лехія" (Гданськ) планує залишити ще як мінімум на сезон українського півзахисника Антона Царенка. 20-річний гравець провів другу частину сезону в Польщі на правах оренди з київського "Динамо" та зумів переконати керівництво клубу у своїй корисності.

Спортивний директор "Лехії" Павло Могільницький підтвердив, що клуб уже почав переговори з "Динамо" щодо продовження оренди, повідомляє сайт "Динамо Київ від Шурика".

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У польській "Лехії" зазначили, що сторони налаштовані конструктивно. Представник клубу заявив, що Антон Царенко повністю відповідає вимогам тренерського штабу й може продовжити кар'єру в польському клубі.

Антон Царенко на тренуванні. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Царенко приєднався до "Лехії" в серпні 2024 року і швидко адаптувався до нового чемпіонату. У сезоні 2024/2025 молодий 20-річний футболіст регулярно виходив на поле та зробив внесок у результат команди, яка виборола право зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Що відомо про майбутнє Царенка

У "Динамо" поки що офіційно не коментували можливе продовження оренди, однак, за інформацією ЗМІ, у київському клубі позитивно оцінюють досвід, отриманий півзахисником у Польщі. Сам футболіст також зацікавлений у продовженні виступів за "Лехію", де отримує стабільну ігрову практику.

Антон Царенко в сезоні 2024/2025 провів за "Лехію" 28 матчів, забив 2 голи та зробив 2 результативні передачі.

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