Где будет играть Царенко — Лехия и Динамо удивили решением

Антон Царенко во время матча за "Лехию". Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Польская "Лехия" (Гданьск) планирует оставить еще как минимум на сезон украинского полузащитника Антона Царенко. 20-летний игрок провел вторую часть сезона в Польше на правах аренды из киевского "Динамо" и сумел убедить руководство клуба в своей полезности.

Спортивный директор "Лехии" Павел Могильницкий подтвердил, что клуб уже начал переговоры с "Динамо" по поводу продления аренды, сообщает сайт "Динамо Киев от Шурика".

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В польской "Лехии" отметили, что стороны настроены конструктивно. Представитель клуба заявил, что Антон Царенко полностью соответствует требованиям тренерского штаба и может продолжить карьеру в польском клубе.

Антон Царенко на тренировке. Фото: instagram.com/lechia_gdansk/

Царенко присоединился к "Лехии" в августе 2024 года и быстро адаптировался к новому чемпионату. В сезоне 2024/2025 молодой 20-летний футболист регулярно выходил на поле и внес вклад в результат команды, которая завоевала право сохранить прописку в элитном дивизионе.

Что известно о будущем Царенко

В "Динамо" пока официально не комментировали возможное продление аренды, однако, по информации СМИ, в киевском клубе положительно оценивают опыт, полученный полузащитником в Польше. Сам футболист также заинтересован в продолжении выступлений за "Лехию", где получает стабильную игровую практику.

Антон Царенко в сезоне 2024/2025 провел за "Лехию" 28 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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