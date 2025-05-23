Кароль Навроцкий был бойцом и фанатом ФК Лехии Гданьск

Кароль Навроцкий выступает перед людьми. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Кандидат в президенты Польши от партии PiS Кароль Навроцкий оказался в центре внимания не только из-за своей должности главы Института национальной памяти, но и благодаря уличному прошлому. Как выяснилось, Навроцкий — человек с боевым бэкграундом и активным участием в фанатской среде.

Он родом из Гданьска и ранее принимал участие в околофутбольных конфликтах, поддерживая местную "Лехию", сообщает портал Wiadomosci.

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По данным польских СМИ, еще шесть лет назад он выходил на фанатские собрания. У Кароля Навроцкого есть татуировки с символикой "Лехии" и печально известной английской фан-группы Chelsea Headhunters.

Кароль Навроцкий во время выборов президента Польши. Фото: Reuters/Lukasz Glowala

Помимо футбольных страстей, Навроцкий работал охранником в отеле города Сопот и занимался боксом. Его имя также связывают с Патриком Масяком, бывшим членом преступной группировки, осужденным за похищение людей и сутенёрство. Сам кандидат уверяет, что знал Масяка только по спортивным секциям и футбольной тусовке.

Украинцы в составе "Лехии" Гданьск

В сезоне 2024/2025 в составе "Лехии" Гданьск выступает сразу несколько украинских футболистов. Среди них — вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко, Максим Хлань, Антон Царенко и Сергей Булеца, а также нападающий Богдан Вьюнник. Их присутствие подчеркивает международный характер команды и ее связи с украинским футболом.

Почему Навроцкого разыскивает Россия

На посту главы Института национальной памяти Навроцкий активно занимался демонтажом советских памятников в Польше. Именно из-за этой деятельности в феврале 2024 года Россия объявила его в международный розыск, обвинив в якобы "осквернении памяти".

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