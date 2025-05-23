Кароль Навроцький був бійцем та фанатом ФК Лехії Гданськ

Кароль Навроцький виступає перед людьми. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Кандидат у президенти Польщі від партії PiS Кароль Навроцький опинився в центрі уваги не тільки завдяки своїй посаді голови Інституту національної пам'яті, а й завдяки вуличному минулому. Як з'ясувалося, Навроцький — людина з бойовим бекграундом та активною роллю у фанатському середовищі.

Він родом із Гданська й раніше брав участь у навколофутбольних конфліктах, підтримуючи місцеву "Лехію", повідомляє портал Wiadomosci.

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За даними польських ЗМІ, ще шість років тому він виходив на фанатські збори. У Кароля Навроцького є татуювання з символікою "Лехії" і сумнозвісної англійської фан-групи Chelsea Headhunters.

Кароль Навроцький під час виборів президента Польщі. Фото: Reuters/Lukasz Glowala

Окрім футбольних пристрастей, Навроцький працював охоронцем у готелі міста Сопот та займався боксом. Його ім'я також пов'язують із Патріком Масяком, колишнім членом злочинного угруповання, засудженим за викрадення людей та сутенерство. Сам кандидат запевняє, що знав Масяка тільки за спортивними секціями та футбольною тусовкою.

Українці у складі "Лехії" Гданськ

У сезоні 2024/2025 у складі "Лехії" Гданськ виступає одразу кілька українських футболістів. Серед них — воротар Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желізко, Максим Хлань, Антон Царенко та Сергій Булеца, а також нападник Богдан В'юнник. Їхня присутність підкреслює міжнародний характер команди та її зв'язки з українським футболом.

Чому Навроцького розшукує Росія

На посаді голови Інституту національної пам'яті Навроцький активно займався демонтажем радянських пам'ятників у Польщі. Саме через цю діяльність у лютому 2024 року Росія оголосила його в міжнародний розшук, звинувативши в нібито "оскверненні пам'яті".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду побічно підтвердив повернення до Європи з Саудівської Аравії.

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