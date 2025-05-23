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Сборная Украины определилась с ареной на матчи отбора ЧМ-2026

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Дата публикации 23 мая 2025 18:01
Сборная Украины удивила выбором города для матчей отбора на ЧМ-2026
Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ

Сборная Украины определилась с местом проведения всех трех домашних матчей в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026. Игры национальной команды пройдут в Польше.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, все поединки украинцы проведут на стадионе во Вроцлаве. 

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Национальная команда сыграет против Франции 5 сентября, затем примет Азербайджан 13 октября и завершит домашнюю часть отборочного цикла матчем с Исландией 16 ноября. Выбор Вроцлава обусловлен логистикой, опытом предыдущих матчей и поддержкой украинской диаспоры. 

Сборная Украины
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Что известно о подготовке сборной Украины

В последнем розыгрыше Лиги наций сборная Украины заняла второе место в своей группе и не смогла выйти в дивизион А. Однако команда сохранила стабильный костяк и готовится к важнейшей квалификации в следующем цикле. 

Перед осенними матчами украинцы проведут два контрольных поединка: 7 июня против Канады и 10 июня против Новой Зеландии. Оба матча станут финальной репетицией перед боевыми встречами в отборе к Мундиалю.

Напомним, форвард итальянского "Наполи" отказался от перехода в английские топ-клубы ради огромной зарплаты на другом континенте. 

Криштиану Роналду неожиданно решил не продлевать контракт с "Аль-Насром" и готов вернуться в Европу. 

Донецкий "Шахтер" отпустил раньше окончания сезона сразу нескольких легионеров. 

Одесский "Черноморец" будет вынужден заново формировать состав из-за вылета в Первую лигу. 

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Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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