Сборная Украины удивила выбором города для матчей отбора на ЧМ-2026

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ

Сборная Украины определилась с местом проведения всех трех домашних матчей в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026. Игры национальной команды пройдут в Польше.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, все поединки украинцы проведут на стадионе во Вроцлаве.

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Национальная команда сыграет против Франции 5 сентября, затем примет Азербайджан 13 октября и завершит домашнюю часть отборочного цикла матчем с Исландией 16 ноября. Выбор Вроцлава обусловлен логистикой, опытом предыдущих матчей и поддержкой украинской диаспоры.

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Что известно о подготовке сборной Украины

В последнем розыгрыше Лиги наций сборная Украины заняла второе место в своей группе и не смогла выйти в дивизион А. Однако команда сохранила стабильный костяк и готовится к важнейшей квалификации в следующем цикле.

Перед осенними матчами украинцы проведут два контрольных поединка: 7 июня против Канады и 10 июня против Новой Зеландии. Оба матча станут финальной репетицией перед боевыми встречами в отборе к Мундиалю.

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