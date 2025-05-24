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Смарт-сборная Украины — как технологии могут помочь Реброву

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Дата публикации 24 мая 2025 16:43
Сборная Украины может выйти на новый уровень с помощью технологий
Андрей Шевченко и Сергей Ребров наблюдают за игрой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины готовится к ключевым матчам отбора на чемпионат мира. Все обсуждают состав, кондиции и лидерство, но почти никто не говорит о технологиях.

А ведь именно они сегодня делают разницу между участием и победой, напоминает портал Новини.LIVE.

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко и Иван Калюжный. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сильнейшие сборные мира уже давно полагаются не только на тактику и прессинг, но и на сенсоры, алгоритмы и нейросети. В Германии и Англии сборники тренируются в жилетах с GPS-датчиками, в Италии прогнозируют мышечные перегрузки с помощью искусственного интеллекта, а в Бельгии форварды отрабатывают удары в VR-среде, моделируя игровые ситуации без риска травм. Это не мода, это стандарт. 

Украине есть куда двигаться. Уже сейчас можно внедрить недорогие, но мощные решения: 

  • трекеры пульса и ускорений для предотвращения травм,
  • тепловые карты на тренировках,
  • видеоанализ и AI-модели под каждого соперника,
  • приложения для оценки сна и восстановления игроков.

Это даст Реброву контроль над тем, что раньше определялось "чутьем". 

Сборная Украины
Как нейросеть видит сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что получит штаб Реброва от технологий

Во-первых, объективность. Если кто-то перегружен или "наелся" — это видно в данных. Во-вторых, автоматизированный анализ матчей, где алгоритмы уже на следующее утро выдают: кто терял мяч, кто не отрабатывал в отборе, кто был полезнее без мяча. Это инструмент, который снижает уровень ошибок и увеличивает обоснованность решений. 

Скептики могут спросить: а зачем всё это, если мы раньше и без браслетов выходили из группы? Ответ простой: мир уже другой. Если не развиваешься — деградируешь. У нас не будет бюджета, как у Франции, но у нас может быть интеллект, как у Японии. А это иногда даже важнее. 

Сборная Украины сегодня нуждается не только в новых звездах, но и в новой культуре. Смарт-культура — это не про гаджеты, это про подход. Это про то, чтобы готовиться не на вдохновении, а на науке. И если Украина станет первой сборной Восточной Европы, которая сделает такой шаг, это будет шаг в сторону будущего. 

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Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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