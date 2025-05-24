Шахтар змінив ціну Судакова перед трансфером у клуб АПЛ

Георгій Судаков святкує гол. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков опинився в центрі трансферної уваги провідних європейських клубів. Один із найяскравіших українських футболістів сезону може змінити чемпіонат уже цього літа.

Серйозний інтерес до Судакова проявляє "Борнмут", за який виступає його партнер по збірній України Ілля Забарний. Однак поки клуб АПЛ не зробив офіційної пропозиції, повідомляє TEAMtalk.

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На 22-річного хавбека також претендують італійські "Ювентус" та "Наполі". Перший клуб уже надіслав трансферний запит, другий провів прямі переговори з представниками гравця. Однак жоден із претендентів поки що не готовий виконати головну вимогу "Шахтаря".

Чому клуби не поспішають із пропозицією

Український гранд оцінив Судакова в 50 млн євро — сума, яка перевищує поточні фінансові очікування навіть для клубів АПЛ. Для "Борнмута" це потенційний рекорд: найдорожчим трансфером клубу залишається Еванілсон, куплений за 37 млн євро.

Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Клуб із Прем'єр-ліги має намір завершити кілька продажів, перш ніж зробити офіційний крок. Зокрема, вже оформлено перехід захисника Діна Гейзена в "Реал", а Мілош Керкез близький до трансферу в "Ліверпуль" за суму близько 47 млн євро.

Судаков провів видатний сезон: 15 голів та 6 результативних передач у 37 матчах за "Шахтар". Інтерес до нього не випадковий — він входить до розширеної обойми збірної України, і його перехід до одного з провідних чемпіонатів видається дедалі ймовірнішим.

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