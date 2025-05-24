Шахтер изменил цену Судакова перед трансфером в клуб АПЛ

Георгий Судаков празднует гол. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков оказался в центре трансферного внимания ведущих европейских клубов. Один из самых ярких украинских футболистов сезона может сменить чемпионат уже этим летом.

Серьезный интерес к Судакову проявляет "Борнмут", за который выступает его партнер по сборной Украины Илья Забарный. Однако пока клуб АПЛ не сделал официального предложения, сообщает TEAMtalk.

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На 22-летнего хавбека также претендуют итальянские "Ювентус" и "Наполи". Первый клуб уже направил трансферный запрос, второй провел прямые переговоры с представителями игрока. Однако ни один из претендентов пока не готов выполнить главного требования "Шахтера".

Почему клубы не торопятся с предложением

Украинский гранд оценил Судакова в 50 млн евро — сумма, которая превышает текущие финансовые ожидания даже для клубов АПЛ. Для "Борнмута" это потенциальный рекорд: самым дорогим трансфером клуба остается Эванилсон, купленный за 37 млн. евро.

Георгий Судаков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Клуб из Премьер-лиги намерен завершить несколько продаж, прежде чем сделать официальный шаг. В частности, уже оформлен переход защитника Дина Хейзена в "Реал", а Милош Керкез близок к трансферу в "Ливерпуль" за сумму около 47 млн евро.

Судаков провел выдающийся сезон: 15 голов и 6 результативных передач в 37 матчах за "Шахтер". Интерес к нему не случаен — он входит в расширенную обойму сборной Украины, и его переход в один из топ-чемпионатов выглядит все более вероятным.

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