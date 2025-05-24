Шахтер нашел замену Конопле в чемпионате Турции

Арбнор Муя после матча за сборную Албании. Фото: instagram.com/arbnorrmuja/

Футболист сборной Украины Ефим Конопля может покинуть донецкий "Шахтер" во время летнего трансферного окна. "Горняки" частично могут решить эту проблему за счет игрока сборной Албании.

Новичком украинского клуба может стать футболист турецкого "Самсунспора" Арбнор Муя, сообщает Günaydın Samsun.

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Донецкий "Шахтер" начал искать усиление состава еще перед наступлением летнего трансферного окна. Одним из кандидатов на переезд в Украину стал игрок турецкого "Самсунспора" Арбнор Муя. Албанец может пополнить состав "горняков" в рамках будущей перестройки.

Арбнор Муя в чемпионате Турции. Фото: instagram.com/arbnorrmuja/

Кто такой Арбнор Муя

Украинский клуб проявляет конкретный интерес к 26-летнему игроку, которого оценивают примерно в 3,7 млн евро. Контракт футболиста с нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года.

Муя перешел в "Самсунспор" в феврале 2024 года из бельгийского "Антверпена". В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Албанец выступает на фланге атаки и отличается высокой работоспособностью.

В донецком клубе ожидается масштабное обновление. Эпоха Марино Пушича подходит к концу. Летом "Шахтер" почти наверняка получит нового тренера. Это откроет путь для изменения философии и состава. Не исключено, что в команду придут сразу несколько новых игроков, и Муя — один из возможных вариантов.

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