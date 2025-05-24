Шовковский останется, а Динамо подпишет трех игроков

Игорь Суркис наблюдает за тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" завершило сезон 2024/2025 в статусе чемпиона Украины. Команда Александра Шовковского уверенно обошла в таблице "Александрию" и донецкий "Шахтёр", выиграв гонку за "золото".

При этом в финале Кубка киевляне уступили "горнякам" только по пенальти, напоминает YouTube-канал Football Hub.

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Несмотря на триумф в УПЛ, в еврокубках команда выступила неудачно, не сумев выйти в групповую стадию. Это вызвало тревогу у болельщиков. В преддверии нового европейского сезона "Динамо" нуждается в точечном, но важном усилении.

Тренерский штаб "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

По информации клуба, средств на трансферы немного, однако президент Игорь Суркис намерен укрепить команду. Он подтвердил, что Александр Шовковский останется у руля, и именно с ним сейчас ведутся переговоры по трансферной стратегии команды.

Кого хочет купить "Динамо"

Игорь Суркис подтвердил, что клубу необходимы усиления как минимум на трех позициях. Среди приоритетов оказались центр обороны, левый фланг полузащиты и линия атаки.

"Надеюсь, что усиление будет. Сейчас идёт разговор с Александром Владимировичем по поводу того, что нам нужен центральный защитник, мы бы хотели левого полузащитника и нападающего", — заявил Суркис.

Напомним, Криштиану Роналду гарантированно сыграет на Клубном чемпионате мира, но не за "Аль-Наср".

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