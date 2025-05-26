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Караваев не спешит продлевать контракт с Динамо — что известно

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Дата публикации 26 мая 2025 07:38
Караваев намекнул на возможный уход из Динамо
Александр Караваев во время награждения игроков "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Опытный защитник киевского "Динамо" Александр Караваев может покинуть команду этим летом. Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня.

Предложение о продлении от "бело-синих" уже поступило, но ветеран еще не принял окончательное решение, сообщает YouTube-канал "Футбол 360". 

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Александр Караваев является одним из самых универсальных игроков в составе "Динамо". В сезоне 2024/2025 он выходил на позиции как в защите, так и в полузащите, и оставался важной частью ротации. Руководство клуба заинтересовано в его продолжении сотрудничества, но футболист взял паузу для раздумий. 

Александр Караваев
Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где будет играть Караваев

Футболист подтвердил, что предложения из других клубов пока не носят официальный характер. По его словам, есть разговоры и интерес, однако он взял время, чтобы взвесить все варианты, включая возможный переезд за границу. Важную роль играет и мнение семьи, которую Караваев учитывает при принятии решений.

"Игорь Михайлович Суркис предложил мне новый контракт, я попросил немного времени подумать. Думаю, через пару дней всё станет ясно", — объяснил Караваев. 

Александр Караваев
Александр Караваев в футболке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

В сезоне 2024/2025 Караваев провел за "Динамо" 26 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. 

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы Александр Караваев
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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