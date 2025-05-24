Довбик раскритиковал сборную Украины под руководством Реброва

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Форвард итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик разочарован тем, что не получил вызов в команду на товарищеский турнир в Канаде. "Сине-желтых" в атаке будет представлять только Роман Яремчук.

Довбику даже не сообщили решение тренерского штаба сборной, сообщает YouTube-канал "Футбол Украины".

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В сезоне 2024/2025 Артем Довбик стал лидером атак итальянской "Ромы". Он забил в составе "волков" 17 голов и сделал 3 результативные передачи. Однако в сборной Украины 27-летнему нападающему реализовать свой потенциал пока не удается. По его словам, причина кроется в тактической схеме команды, которая ограничивает возможности форвардов.

Артем Довбик в "Роме". Фото: скриншот YouTube

Что Довбик сказал о Реброве

Футболист сдержанно, но ясно выразил недовольство: ему не нравится осторожная и закрытая модель игры сборной. Он отметил, что команда создает слишком мало моментов, и выразил желание видеть более атакующий стиль, особенно в матчах против равных по классу соперников.

Довбик признался, что не хочет вступать в открытую полемику с тренером, потому что рассчитывает на возвращение в команду. Однако его слова — сигнал того, что внутри команды есть напряжение, которое может сказаться на отборе к ЧМ-2026.

Сборная Украины перед началом отбора сыграет товарищеские матчи против Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня). Оба поединка состоятся на нейтральных аренах.

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