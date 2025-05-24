Довбик розкритикував збірну України під керівництвом Реброва

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Форвард італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик розчарований тим, що не отримав виклик у команду на товариський турнір у Канаді. "Синьо-жовтих" в атаці представлятиме тільки Роман Яремчук.

Довбику навіть не повідомили рішення тренерського штабу збірної, повідомляє YouTube-канал "Футбол України".

Реклама

Читайте також:

У сезоні 2024/2025 Артем Довбик став лідером атак італійської "Роми". Він забив у складі "вовків" 17 голів та зробив 3 результативні передачі. Однак у збірній України 27-річному нападнику реалізувати свій потенціал поки що не вдається. За його словами, причина криється в тактичній схемі команди, яка обмежує можливості форвардів.

Артем Довбик у "Ромі". Фото: скріншот YouTube

Що Довбик сказав про Реброва

Футболіст стримано, але ясно висловив невдоволення: йому не подобається обережна та закрита модель гри збірної. Він зазначив, що команда створює занадто мало моментів, і висловив бажання бачити більш атакувальний стиль, особливо в матчах проти рівних за класом суперників.

Довбик зізнався, що не хоче вступати у відкриту полеміку з тренером, бо розраховує на повернення в команду. Однак його слова — сигнал того, що всередині команди є напруга, яка може позначитися на відборі до ЧС-2026.

Збірна України перед початком відбору зіграє товариські матчі проти Канади (7 червня) і Нової Зеландії (10 червня). Обидва поєдинки відбудуться на нейтральних аренах.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду зіграє на Клубному чемпіонаті світу після того, як покине "Аль-Насра".

До цього Роналду під час зворушливої церемонії попрощався з уболівальниками з Саудівської Аравії.

Донецький "Шахтар" може продати Георгія Судакова в закордонний клуб, де вже виступає українець.

Водночас "гірники" можуть підписати одну із зірок із чемпіонату Туреччини.