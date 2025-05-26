Вернидуб оголосив про звільнення з Кривбасу після матчу з Поліссям

Юрій Вернидуб спостерігає за грою команди. Фото: УНІАН

Головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб оголосив про завершення своєї роботи в клубі. У наставника є кілька варіантів для продовження кар'єри.

Заява фахівця пролунала в прямому ефірі "УПЛ ТБ" одразу після заключного матчу сезону проти житомирського "Полісся" (1:1).

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Відставка Юрія Вернидуба стала несподіваною для вболівальників та багатьох в українському футболі. Фахівець наголошував на прив'язаності до міста, клубу та людей, з якими разом пройшов непростий шлях в умовах війни та нестабільності.

Юрій Вернидуб під час матчу. Фото: УНІАН

Що Вернидуб сказав про "Кривбас"

За словами тренера, його відхід не пов'язаний із розчаруванням або внутрішнім конфліктом. Він подякував клубу, футболістам, персоналу та місту за спільну роботу та висловив упевненість у подальшому прогресі команди.

"Я прийшов у "Кривбас" не за контрактами чи статусом, а тому, що побачив тут справжню душу. Ми разом пережили та тривоги, і перемоги. Я йду з любов'ю до клубу і з надією, що команда продовжить рух уперед", — сказав Вернидуб.

Раніше Юрій Вернидуб успішно працював із "Зорею", "Шерифом" (де вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів — Ред.), а також очолював "Кривбас" із 2022 року. Відомо, що 59-річний фахівець є одним із кандидатів на посаду наставника "Полісся".

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