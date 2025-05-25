Хабі Алонсо став тренером Реала — що далі

Хабі Алонсо став тренером "Реала". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

У мадридському "Реалі" починається нова епоха. До столичного клубу повернувся Хабі Алонсо - у новій ролі та після першого великого успіху в тренерській кар'єрі.

"Реал" підтвердив довгоочікуване призначення: новим головним тренером клубу став Хабі Алонсо, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Хабі Алонсо очолив "Реал" після успішної роботи в "Баєрі", з яким він сенсаційно виграв Бундеслігу та дійшов до фіналу Ліги Європи. Його філософія футболу, комбінація тактичної строгості й атакувальної гнучкості, зробила його однією з найбажаніших фігур на ринку тренерів.

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Угода з 43-річним Алонсо розрахована на три сезони. Керівництво клубу вбачає в ньому не лише стратегічного лідера, а й фігуру, здатну надихнути нове покоління гравців, особливо вихованців академії.

Так Хабі Алонсо проводжали в "Баєрі". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Попередній тренер Карло Анчелотті залишив команду після закінчення сезону, щоб очолити збірну Бразилії. Алонсо ж стає символом нової ери: колишній півзахисник, чемпіон світу та Європи, повертається на "Сантьяго Бернабеу" як людина, яка знає суть "Реала" зсередини.

Призначення Алонсо — це не просто крок у майбутнє, а й зв'язок із минулим. Його повернення сприймається в Мадриді як знак стабільності та натхнення.

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