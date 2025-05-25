Хаби Алонсо стал тренером Реала — что дальше

Хаби Алонсо стал тренером "Реала". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

В мадридском "Реале" начинается новая эпоха. В столичный клуб вернулся Хаби Алонсо — в новой роли и после первого большого успеха в тренерской карьере.

"Реал" подтвердил долгожданное назначение: новым главным тренером клуба стал Хаби Алонсо, сообщает официальный сайт клуба.

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Хаби Алонсо возглавил "Реал" после успешной работы в "Байере", с которым он сенсационно выиграл Бундеслигу и дошел до финала Лиги Европы. Его философия футбола, комбинация тактической строгости и атакующей гибкости, сделала его одной из самых желанных фигур на рынке тренеров.

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Соглашение с 43-летним Алонсо рассчитано на три сезона. Руководство клуба видит в нём не только стратегического лидера, но и фигуру, способную вдохновить новое поколение игроков, особенно воспитанников академии.

Так Хаби Алонсо провожали в "Байере". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Предыдущий тренер Карло Анчелотти покинул команду после окончания сезона, чтобы возглавить сборную Бразилии. Алонсо же становится символом новой эры: бывший полузащитник, чемпион мира и Европы, возвращается на "Сантьяго Бернабеу" как человек, который знает суть "Реала" изнутри.

Назначение Алонсо — это не просто шаг в будущее, но и связь с прошлым. Его возвращение воспринимается в Мадриде как знак стабильности и вдохновения.

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