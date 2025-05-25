Де Брюйне выбрал Наполи, но у него есть еще один вариант

Кевин Де Брюйне с женой Мишель Лакруа. Фото: Reuters/Lee Smith

Полузащитник Кевин Де Брюйне близок к продолжению карьеры в Серии А. После 10 сезонов в составе "Манчестер Сити" бельгиец может перебраться в итальянский "Наполи".

Неаполитанцы предлагают 33-летнему футболисту трехлетний контракт с общей суммой в 27 млн евро, сообщает Фабрицио Романо.

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Контракт "Наполи" с Кевином Де Брюйне предусматривает 6 млн в год за первые два сезона, еще 5 — за третий, а также бонус за подписание. Дополнительный штрих к возможному трансферу — жена футболиста Мишель Лакруа еще две недели назад подыскала жилье для семьи в Неаполе. Это может быть подтверждением того, что решение уже почти принято.

Что известно о конкуренции за Де Брюйне

На столе у Кевина также есть предложение от клуба МЛС "Чикаго Файр", но, по данным инсайдеров, именно проект "Наполи" считается фаворитом. Руководство клуба рассчитывает, что опыт Де Брюйне поможет построить новую команду вокруг чемпионского духа.

Игроки "Манчестер Сити" провожают Де Брюйне. Фото: Reuters/Lee Smith

Ранее футболист признался, что был готов продлить контракт с "Манчестер Сити", однако клуб принял иное решение. За 10 лет в составе "горожан" Де Брюйне провел 420 матчей, забил 108 голов и отдал 170 результативных передач.

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