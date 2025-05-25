Де Брюйне вибрав Наполі, але у нього є ще один варіант

Кевін Де Брюйне з дружиною Мішель Лакруа. Фото: Reuters/Lee Smith

Півзахисник Кевін Де Брюйне близький до продовження кар'єри в Серії А. Після 10 сезонів у складі "Манчестер Сіті" бельгієць може перебратися в італійський "Наполі".

Неаполітанці пропонують 33-річному футболістові трирічний контракт із загальною сумою у 27 млн євро, повідомляє Фабріціо Романо.

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Контракт "Наполі" з Кевіном Де Брюйне передбачає 6 млн на рік за перші два сезони, ще 5 — за третій, а також бонус за підписання. Додатковий штрих до можливого трансферу — дружина футболіста Мішель Лакруа ще два тижні тому підшукала житло для сім'ї в Неаполі. Це може бути підтвердженням того, що рішення вже майже ухвалено.

Що відомо про конкуренцію за Де Брюйне

На столі у Кевіна також є пропозиція від клубу МЛС "Чикаго Файр", але, за даними інсайдерів, саме проєкт "Наполі" вважається фаворитом. Керівництво клубу розраховує, що досвід Де Брюйне допоможе побудувати нову команду навколо чемпіонського духу.

Гравці "Манчестер Сіті" проводжають Де Брюйне. Фото: Reuters/Lee Smith

Раніше футболіст зізнався, що був готовий продовжити контракт із "Манчестер Сіті", проте клуб прийняв інше рішення. За 10 років у складі "містян" Де Брюйне провів 420 матчів, забив 108 голів та віддав 170 результативних передач.

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